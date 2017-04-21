Бутрагеньо: «Атлетико» — самый сложный соперник, который мог попасться «Реалу»

Бывший полузащитник «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результат жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги чемпионов. По её итогам мадридцы попали на «Атлетико».
«Мы счастливы, что до финала остался лишь один шаг. Но нам попался самый сложный соперник из всех возможных. «Атлетико» — команда, которая умеет пользоваться вашими ошибками. У них очень сильная атака, но при этом они мало пропускают. Если будем допускать ошибки, придется за них расплачиваться», — цитирует Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.
Первый полуфинальный матч состоится 2 мая, а ответный 10 мая.