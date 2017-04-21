Форвард «Монако» Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
В матче против дортмундской «Боруссии» (3:1) Килиан Мбаппе стал автором одного из трёх голов монегасков. В полуфинале Лиги чемпионов «Монако» сыграет против «Ювентуса».
На звание лучшего игрока также претендовали полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Баварии» Арьен Роббен и нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.
С результатами жеребьёвки полуфинальных матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».