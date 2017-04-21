Недвед: в Лиге чемпионов ты не должен совершать ошибку даже на мгновение

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов. «Старая синьора» должна будет помериться силами с «Монако».
«Наши футболисты сконцентрированы на своих задачах, и их цель в том, чтобы дойти как можно дальше. В Лиге чемпионов ты не должен совершать ошибку даже на мгновение, и мы сыграем со всем нашим потенциалом», — цитирует Недведа официальный «твиттер» итальянского клуба.
Относительно наставника бьянконери Массимилиано Аллегри Недвед сказал: «Мы желаем удачи ему. Те, кто критиковал его, слишком торопились».
Первая игра между «Монако» и «Ювентусом» состоится 3 мая на поле монегасков, ответная – 10 мая.