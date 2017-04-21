«Ред Булл Зальцбург» обыграл «Барселону» и вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

В Ньоне завершился полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА. «Барселона» U19 встречалась со сверстниками из «Ред Булл Зальцбург». Начиная с 1/8 финала команды проводят по одному матчу, так что победитель этого противостояния выходил в финал.
Первым финалистом Юношеской лиги УФЕА стал «Ред Булл Зальцбург», который на 19-й минуте после гола Хорди Мбулы оказался в роли отыгрывающегося.
Сравнять счёт австрийские футболисты сумели спустя час игры. На 63-й минуте отличился Ханнес Вольф – 1:1. Победу «Ред Булл Зальцбург» принёс вышедший на замену Патсон Дака – 2:1.
В финале «Ред Булл Зальцбург» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бенфика». Матч состоится 21 апреля. Начало — 18:00 мск.