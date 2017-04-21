Дзагоев включен в стартовый состав ЦСКА на матч с «Уфой»

Полузащитник Алан Дзагоев, ещё не игравший в апреле из-за повреждения, восстановился после травмы и включён в стартовый состав ЦСКА на гостевой матч 24-го тура РФПЛ с «Уфой». С первых минут сыграет и защитник Алексей Березуцкий, участие которого в матче также находилось под вопросом.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча, начало запланировано на 17:00 по московскому времени.
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