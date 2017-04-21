Абаев: в «Локомотиве» в этом сезоне выйти в составе шансов не было

Вратарь Илья Абаев, который перешёл из «Локомотива» в «Краснодар» на правах аренды до конца текущего сезона, поделился впечатлениями от переезда в стан «быков».
«Решение о переходе в «Краснодар» принял, практически не раздумывая. Понимал, что нужно что-то поменять. В «Локомотиве» в этом сезоне выйти в составе шансов не было. «Краснодар» в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом. Всё случилось очень быстро. Сам еще до конца не понял, что произошло (улыбается).
В команде со многими знаком. Знаю коллегу Андрея Синицына, с Пашей Мамаевым вместе выступали ещё за «Торпедо», с Ромой Шишкиным и Димой Торбинским играли в «Локомотиве». Впечатления от первого дня пребывания в клубе – самые позитивные. Сильная команда, хороший коллектив. Очень понравилась база. Надеюсь, что смогу принести пользу «Краснодару» в оставшейся части сезона", — цитирует Абаева пресс-служба «Краснодара».
В этом сезоне РФПЛ 34-летний Абаев провёл за «Локомотив» один матч и пропустил один гол. Ещё в 22 встречах Абаев оставался в запасе «железнодорожников».