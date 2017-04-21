Давид Луис: игроки «Тоттенхэма» — монстры, мне нравится эта команда

Защитник «Челси» Давид Луис в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» признался в своей симпатии к «шпорам».
«С моей точки зрения, это потрясающая команда с замечательным тренером в лице Маурисио Почеттино. В физическом плане это лучшая команда в лиге. Все 11 их игроков — монстры. Мне нравится эта команда.
Для нас это будет трудная игра. Мы должны быть готовы сыграть против одной из лучших команд в этом чемпионате. Но всегда приходится трудно, если играешь в полуфинале.
Должны ли мы тоже быть монстрами? Да. В «Челси» тоже есть несколько монстров — как монстр, играет Н'Голо Канте. У нас другой вид монстров", — цитирует Луиса Evening Standard.
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 22 апреля. Начало матча — в 19:15 мск.
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