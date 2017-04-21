Моуринью — о травмах Ибрагимовича и Рохо: у «МЮ» проблемы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, комментируя травмы, полученные нападающим Златаном Ибрагимовичем и защитником Маркосом Рохо в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», заявил, что у «МЮ» проблемы.
«У нас проблемы. Эрик Бейи сыграл шесть матчей подряд, мы потеряли Маркоса Рохо, у нас сейчас нет Джонса и Смоллинга, а ещё мы лишились Златана. Да, у нас проблемы», — цитирует Моуринью BBC.
Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио ранее сообщил, что у Ибрагимовича подозрение на разрыв крестообразных связок колена.