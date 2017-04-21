Ван Бастен показал поклонникам, как в 52 года забил ударом через себя в падении

Экс-нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен, которому в этом году исполнится 53 года, похвастался своей нынешней формой перед поклонниками. Ныне технический директор ФИФА выложил в своём аккаунте в «Твиттере» видео, на котором он запечатлён жонглирующим мячом и поражающим ворота ударом через себя в падении — «бисиклетой».
«Никогда не забудешь, как ездить на велосипеде. И никогда не забудешь, как делать „бисиклету“. Хотя были времена, когда у меня это получалось лучше», — написал ван Бастен.