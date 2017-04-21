В «Боруссии» Д после атаки на автобус команды появится отдел безопасности

В дортмундской «Боруссии» появится собственный отдел безопасности после атаки на автобус клуба в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако», сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на слова генерального директора клуба Ханса-Йоахима Ватцке.
«Мы собираемся инвестировать большие средства в улучшение безопасности команды. В последние дни я провёл переговоры с экспертами в области безопасности, которых мы хотим нанять. Речь идёт о бывших сотрудниках спецназа федеральной полиции и федерального ведомства по уголовным делам.
Последние события вынуждают нас прибегнуть к новым мерам безопасности. Возможно, тот факт, что мы являемся единственным клубом, который публично торгует на немецком фондовом рынке, сделал нас мишенью», — сказал Ватцке.
Ранее сообщалось, что был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в атаке на автобус «Боруссии». Мужчина мог совершить атаку с целью заработать деньги, поскольку перед атакой он приобрёл ценные бумаги «Боруссии». Молодой человек собирался этой атакой спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом, считают следователи.
Взрывы около автобуса «Боруссии» раздались 11 апреля, когда команда должна была сыграть с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:3). В результате взрывов игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы и был прооперирован на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели.