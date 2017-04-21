«Уфа» не забила четвёртый пенальти из пяти в текущем сезоне РФПЛ

«Уфа» в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-Лиги не смогла забить пенальти в ворота ЦСКА. На 53-й минуте встречи удар полузащитника хозяев Ивана Пауревича с 11-метровой отметки парировал голкипер московской команды Игорь Акинфеев.
Таким образом, «Уфа» не смогла реализовать уже четвёртый в нынешнем сезоне РФПЛ пенальти из пяти. По этому показателю уфимская команда является худшей в лиге. На втором месте «Рубин», «Терек» и «Локомотив», которые не забили по два пенальти в сезоне-2016/17.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — ЦСКА.