Жардим: в плане обороны «Ювентус» — лучшая команда в Европе

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказал мнение о «Ювентусе», которого жребий определил в соперники монегаскам на стадии полуфинала Лиги чемпионов.
«Это команда, которую все хорошо знают. Они очень сильны, обладают большим опытом выступлений на таком уровне. В плане обороны „Ювентус“ — лучшая команда в Европе. Преимуществом „Ювентуса“ также является тот факт, что они почти выиграли чемпионат Италии», — приводит слова Жардима Football Italia.
Первый матч состоится в Монако 3 мая, ответный — в Турине 9-го.