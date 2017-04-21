Блаттер: Платини после дисквалификации должен вернуться к работе в футболе

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил мнение, что экс-глава УЕФА Мишель Платини должен вернуться к футбольной деятельности после дисквалификации.
«Платини после дисквалификации должен вернуться к работе в футболе. Мы можем вернуться к рассмотрению нашей дисквалификации, потому что могут появиться новые факты. Это правда, что есть некоторые вещи, которые я не мог раскрывать раньше, но которые способны повлиять на это дело», – цитирует Блаттера Le Figaro.
Платини был обвинён в коррупции и отстранён от футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в размере $ 2 млн из средств ФИФА. Изначально срок отстранения был восемь лет, но затем в ходе судебного разбирательства его сократили до шести лет.
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