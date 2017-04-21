Гончаренко: ЦСКА победил заслуженно, а Акинфеев вовремя нас выручил

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (2:0) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Наша победа является заслуженной, потому что после того, как мы повели, гораздо больше было шансов забить ещё, что и произошло. «Уфа» умеет обороняться, особенно в домашних матчах. Тем не менее нам пришёл на выручку наш капитан Игорь Акинфеев, когда это было необходимо. Он отразил пенальти и потом совершил ещё один сейв. В любом случае считаю, что мы заслужили победу сегодня.
У «Уфы» есть изменения, но, что касается сюрпризов, сейчас тяжело кого-то удивить в чемпионате России», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».