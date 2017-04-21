Семак: «Уфа» не забила в матче с ЦСКА, поэтому проиграла

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Игра могла сложиться по-разному. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня мы не забили, поэтому проиграли.
Пенальти — это своего рода лотерея. Конечно, многое зависит от умения. К большому сожалению, пока не можем забить ни с игры, ни с пенальти.
Очень хорошие были моменты у нас до гола, и пропустить мяч после дальнего удара, конечно, обидно. Мы старались, моменты были, чтобы сравнять счёт. В концовке сами себе привезли гол, ошиблись на своей половине поля. В принципе, этот гол ничего не решал", — поведал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».