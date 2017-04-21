Юрист — о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился мнением относительно удовлетворения просьбы «Краснодара» заявить вратаря Илью Абаева за команду вне регистрационного периода.
«Не присутствовал на заседании комитета по статусу игроков, не видел текста по решениям, как и заявления «Краснодара» и позиции клуба. Не знаю, чем руководствовался комитет, вынося решение по Илье Абаеву. Мне трудно что-то комментировать. Моё мнение таково, что в нашем регламенте предусмотрена заявка дополнительного голкипера лишь в том случае, если в заявке больше нет других вратарей. Если трактовать текст регламента, то у «Краснодара» не один голкипер, а восемь! Видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент. Может, я что-то упустил, но подобных случаев не припомню», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.