Неймар объявил о проведении турнира по мини-футболу Neymar Jr’s Five

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар второй год подряд объявил о проведении при поддержке Red Bull своего турнира по мини-футболу. В прошлом году Neymar Jr’s Five смог собрать более 10 тыc. команд и 65 тыс. игроков из 47 стран. В 2017 году турнир станет ещё масштабнее — отборочные матчи пройдут в 53 странах, а благодаря изменениям в правилах ещё больше игроков получат шанс на участие.
Neymar Jr’s Five — это уникальное соревнование для футболистов-любителей со всего мира. Каждый раз, когда одна команда забивает гол, другая лишается игрока. Турнир вдохновлен уличным футболом, в который играл сам Неймар, когда был ребенком. Поэтому сейчас нападающий «Барселоны» и сборной Бразалии не может дождаться начала нового сезона этого значимого события.
«C друзьями мы всегда играли с маленькими воротами. Турнир напоминает мне о детстве, я им очень горжусь. Чтобы победить в мини-футболе и всех обыграть, нужна стратегия и хорошее понимание того, когда нужно нападать, а когда — защищаться. Очень важна и хорошая защита, она может помочь команде серьезно продвинуться в турнирной таблице», — заявил Неймар.
В турнире 2017 года смогут принять участие команды от пяти до семи игроков в возрасте от 16 до 25 лет. Кроме того, впервые в составах команд могут выступать по два игрока более старшего возраста. Десятки тысяч игроков начнут турнир с надеждой дойти от региональных отборочных этапов до национального финала, а затем — до мирового финала в институте «Проект Неймара-младшего» в Прая Гранди, Бразилия.
Расписание отборочных этапов в России:
22 апреля – Владивосток, Краснодар, Москва.
13 мая – Ростов-на-Дону, Тюмень.
20 мая – Воронеж, Екатеринбург.
27 мая – Казань, Санкт-Петербург.
Победители каждого из отборочных турниров сразятся в национальном финале, который состоится 3 июня в Казани. Команда-чемпион представит Россию в июле 2017 года на международном финале в Прая-Гранди (Бразилия), где Неймар провёл своё детство, начал профессиональную карьеру, а впоследствии основал благотворительную организацию Instituto Projeto Neymar Jr.