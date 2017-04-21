CAS обязал «Тюмень» исполнить обязательства по выплате премиальных

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу между футболистом Сергеем Сердюковым и клубом «Тюмень», выступающим в первенстве ФНЛ.
Дело началось осенью 2013 года, когда «Тюмень» отказала в выплате заработанных премиальных группе футболистов, покинувших клуб.
В апреле 2016 года клуб получил решение суда общей юрисдикции об отказе в выплате премиальных администратору команды. Решение Калининского районного суда города Тюмени легло в основу пересмотра всех ранее выигранных футболистами дел. В июне 2016 года РФС снял с клуба запрет на регистрацию новых футболистов, отменив все свои решения по делам восьми футболистов и трёх тренеров со ссылкой на решение суда.
Футболист обратился с жалобой на решение комитета РФС в CAS, в результате которой CAS определил, что пересмотр решений футбольной ассоциации на основании решения суда общей юрисдикции является незаконным. CAS отменил необоснованное решение РФС и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных, говорится на сайте юридической компании SILA, юристы которой представляют интересы игроков.
25 апреля КДК РФС рассмотрит дело, и в случае неисполнения решения CAS с «Тюмени» будут сняты 6 очков.
После 32 матчей «Тюмень» располагается на девятой строчке в таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 44 очка.