Ал. Миранчук: высказывания, что КР теперь важнее чемпионата, вызывают недоумение

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в преддверии домашнего матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» дал интервью официальному сайту «железнодорожников», где среди прочего призвал болельщиков посетить игру, которая состоится в Москве 22 апреля.
«Наконец-то нам удалось продвинуться в турнирной таблице. Было потеряно немало очков, но улучшения в весенней части налицо. И нам надо двигаться дальше. Хотим показать интересный футбол в субботу и ждём болельщиков на стадионе», — заявил Миранчук, который прокомментировал мнение, что для «Локомотива» Кубок России теперь важнее чемпионата.
«Я слышал такое, и не раз. Подобные высказывания вызывают у меня недоумение. Получается, люди могут представить ситуацию, когда наш футболист где-то пожалеет себя, не побежит, держа в уме финал Кубка. Но ни один из нас не простит себе такого отношения, и будет спрос с тренеров, одноклубников. Разделения не существует, мы идём от матча к матчу», — отметил футболист.
«Амкар» не так много пропускает, отличается организованной обороной. Об этом наверняка пойдёт речь на теоретическом занятии накануне матча. Считаю, что на выезде «Амкар» выглядит менее уверенно, чем в Перми. Мы должны проявить упорство и добиться победы», — сказал хавбек, который также поделился впечатлениями от недавнего дебюта его брата Антона в чемпионате России.
«Это было важным событием для всей нашей семьи. Очень рад за Антона. Ему многое пришлось преодолевать: где-то не хватало доверия тренеров, где-то травмы сказались, затем был отъезд в аренду… Думаю, дебют в чемпионате добавил Антону уверенности и он будет только прибавлять», — подытожил Миранчук.