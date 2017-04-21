Васин: ключевой момент матча «Уфа» — ЦСКА — спасение Акинфеева после пенальти

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (2:0) в матче 24-го тура Премьер-Лиги.
«Непростая победа, здесь нелегко играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после пенальти. Что было бы, если бы „Уфа“ забила? Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре. Она у нас всё время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.
Есть ли шансы догнать «Спартак»? Мы стараемся смотреть прежде всего на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру», — цитирует Васина Rusfootball.