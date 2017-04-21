Форвард «Лиона» Ляказетт может пропустить первый матч с «Аяксом» в Лиге Европы

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Бешикташем» (1:2, 7:6 — по пенальти).
По словам главного тренера «ткачей» Бруно Женезио, 25-летний футболист вряд ли поможет команде в ближайших матчах чемпионата Франции с «Монако» и «Анже», а также рискует не восстановиться к первой игре с «Аяксом» (3 мая) в полуфинале Лиги Европы, сообщает издание Le Figaro.
Ляказетт в этом сезоне провёл 40 матчей во всех турнирах и забил 31 гол.