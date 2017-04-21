Алдонин: Акинфеев сыграл идеально в моменте с фолом на Фатаи

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал эпизод, произошедший в начале матча 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА (0:2). Голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев выбежал из своей штрафной площади и сбил нападающего уфимской команды Кеинде Фатаи, предотвратив выход один на один. Арбитр показал вратарю жёлтую карточку.
«Игрок „Уфы“ просто пробросил мяч. Если бы он, допустим, обыграл Акинфеева и мяч остался под контролем, была бы совсем другая история. А так он пробросил мяч в сторону одного из защитников, и не факт, что добежал бы потом до мяча. Игорь сыграл идеально. Сфолил — вроде жёлтая, но не красная. Он поставил корпус, свалился сам и из всех зол выбрал наименьшее. И отражённый пенальти — это мастерство Акинфеева. Он стоял до конца и даже не гадал, а сработал на чувстве», — заявил Алдонин в эфире программы 8-16.
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