Симеоне не думает о «Реале» и ожидает сложного матча с «Эспаньолом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, комментируя итоги жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов, заявил, что для его команды не имеет значения, с кем играть. За выход в финал «Атлетико» поборется с «Реалом», который обыгрывал «матрасников» в трёх предыдущих розыгрышах турнира, причём дважды в финале.
«Цель состоит в том, чтобы выйти в финал, а для этого нужно победить соперника, с которым встречаешься. Кто бы ни был соперником, цель всегда будет одна и та же», — заявил Симеоне, который также поделился ожиданиями от гостевого матча 33-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».
«Я думаю об „Эспаньоле“ и ни о чём другом. Это будет очень сложная игра, соперник в хорошей форме. Эта игра потребует много», — цитирует Симеоне Goal.