Фабрегас: «Челси» близок к выходу в финал Кубка Англии, надеюсь, мы сделаем это

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинале Кубка Англии.
«Мы должны позитивно мыслить и сосредоточиться на этой очень важной игре в турнире, в котором мы усердно потрудились в этом сезоне. Теперь очень близки к выходу в финал, и мы хотим сделать это.
Я не считаю, что имеет значение то, является ли «Тоттенхэм» претендентом на титул АПЛ. Все турниры в футболе отличаются друг от друга. Надо сосредотачиваться на разных вещах. Игра идёт за право выйти в финал, а не за три очка и не за ничью.
Для меня нет большой связи между АПЛ и Кубком Англии в этом смысле — и, думаю, для моих партнёров по команде тоже. Это большой матч, серьёзная стадия турнира, и, надеюсь, мы сможем выйти в финал.
Уверен, они настроены обыграть нас. А мы настроены обыграть их. Это всего один матч. Иногда результаты могут влиять на психологию команды, но всякий раз в этом сезоне, когда у нас были неудачные результаты, мы очень быстро приходили в себя, одерживали победы, а это многое говорит о команде. Надеюсь, мы сможем сделать то же самое и проведём в субботу хороший матч», — цитирует Фабрегаса сайт «Челси».
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 22 апреля. Начало матча — в 19:15 мск.