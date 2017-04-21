Гвардиола: не думаю, что руководители «Манчестер Сити» будут счастливы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что руководство клуба будет недовольно этим сезоном. После 32 матчей «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ и имеют реальный шанс выиграть лишь Кубок Англии.
«Не думаю, что руководители клуба будут счастливы. Они ожидали, что мы выиграем все титулы, но этого не случилось. Поэтому я пойму, если они не будут счастливы. Мы могли бы показать лучшую игру и лучшие результаты в этом сезоне, поскольку хотим бороться за победу в АПЛ и в Лиге чемпионов.
Я доволен тем, чего мы добились, но этого недостаточно. Решать боссам. Владелец и президент должны решить, чего они хотят», — цитирует Гвардиолу Goal.