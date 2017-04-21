Басилашвили не уверен, что «Крестовский» не рухнет, и никогда не придёт на арену

Народный артист СССР Олег Басилашвили подчеркнул, что не намерен посещать новый стадион «Зенита» на Крестовском острове.
«Старый стадион имени Кирова был прекрасен. Он был открыт всем морским ветрам, свежему воздуху, в нём не было показухи. Да, над ним не было крыши, но зато поле не гнило, а была настоящая трава. А что касается самых ярких впечатлений, помню игру замечательных Бурчалкина, Левина-Когана — его ещё называли «дважды еврей Советского Союза» — и многих других интересных людей и отличных спортсменов.
На новый стадион не пойду вообще. Вся история с гигантским воровством на его строительстве не внушает мне доверия, что он не обвалится, не рухнет. И вообще мне не хочется смотреть на увядшую, безвольную, безынициативную команду, в которую превратился наш питерский «Зенит», — приводит слова Басилашвили «Фонтанка».
22 апреля сине-бело-голубые проведут свой первый официальный матч на «Крестовском». К ним в гости пожалует «Урал».