Ребров: возможно, борьба за чемпионство закончена, но у «Динамо» есть мотивация

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал домашнее поражение от донецкого «Шахтёра» (0:1) в матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. В таблице первенства «горняки» занимают первое место и опережают идущих на втором месте динамовцев на 14 очков.
«Большое спасибо пришедшим на стадион болельщикам — они показали, что футбол на Украине есть, наш чемпионат небезразличен. Думаю, это увидели и ребята. Обе команды показали достойную игру. К сожалению, мы проиграли, но по отдаче и желанию играть в футбол у меня к ребятам претензий нет. Наше преимущество во втором тайме показывает, что команда на правильном пути. Да, не забили, проиграли. Уступили сильной и достойной команде, но к ребятам по отдаче у меня претензий нет.
Да, возможно, борьба за чемпионство закончена. Но на каждую игру будут приходить зрители, у нас есть мотивация. Я и ранее говорил, сейчас Кубок приобретает для нас особое значение. В этом турнире мы должны показать, что имеем команду, способную выигрывать титулы. Будем концентрироваться и на Кубке, и на чемпионате Украины», — цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».