Тренер «Аякса»: «Лион» — очень сильный соперник, мы видели, что они сделали с АЗ

Главный тренер «Аякса» Петер Бош высказал мнение о французском «Лионе», с которым голландская команда встретится в полуфинале Лиги Европы.
«Лион» — очень сильный соперник, но это и понятно, всё-таки уже полуфинал. Мы видели, что они сделали с «АЗ Алкмар» (в 1/16 финала «Лион» разгромил голландский клуб с общим счётом 11:2. — Прим. «Чемпионата»), однако у многих команд есть два лица. Посмотрите на нас: дома против «Шальке» мы показали фантастический футбол, а вчера сыграли неплохо, но не более того», — цитирует Боша пресс-служба УЕФА.