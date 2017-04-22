Шац: нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы «Крестовского»

Телеведущий Михаил Шац отметил, что обязательно посетит первый официальный матч на стадионе «Крестовский» с участием «Зенита». 22 апреля состоится поединок 24-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Уралом».
«В субботу я обязательно пойду на матч. Специально ради этого приеду в город. Для меня это знаковое событие. Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы этого стадиона. На нём нужно делать какие-то сумасшедшие приятные вещи, чтобы история с его строительством начала напоминать плохой анекдот. Сейчас, когда идёшь туда, появляется неприятное ощущение, словно ты сам становишься соучастником чего-то нехорошего», — приводит слова Шаца «Фонтанка».