«Спартак» поздравил Массимо Карреру с днём рождения

В субботу, 22 апреля, исполняется 53 года главному тренеру московского «Спартака» Массимо Каррере.
В июле прошлого года итальянский специалист вошёл в тренерский штаб клуба, а с середины августа стал главным тренером красно-белых.
«Поздравляем Массимо с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед вместе с красно-белыми!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
«Спартак» после 23 матчей единолично возглавляет таблицу российской Премьер-Лиги, опережая на семь очков ЦСКА, который провёл на матч больше.
В рамках 24-го тура РФПЛ «Спартак» 22 апреля сыграет в гостях с «Ростовом».