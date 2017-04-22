Анчелотти: «Бавария» должна как можно быстрее оформить чемпионство

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед игрой с «Майнцем» (22 апреля) в 30-м туре Бундеслиги заявил, что хочет быстрее выиграть чемпионат Германии. Мюнхенская команда за пять туров до конца идёт на первом месте в таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.
«Мы должны как можно быстрее оформить чемпионство. Сейчас мы находимся в хорошем положении, у нас хороший отрыв.
Мы должны победить. Мы должны показать свои качества. При поддержке наших болельщиков нам это удастся», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».