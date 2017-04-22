Фонсека: у «Шахтёра» 14 очков преимущества, но ничего ещё не закончилось

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал гостевую победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. В таблице первенства «горняки» занимают первое место и опережают идущих на втором месте динамовцев на 14 очков.
«Отличная победа нашей команды. На очень высоком уровне провели первый тайм как в защите, так и в атаке. Мы почти всё время контролировали мяч. Во второй половине, имея преимущество, нам пришлось обороняться. «Динамо» стало больше атаковать и выполнять дальние передачи. Тем не менее во втором тайме мы продолжали безопасно действовать в защите. Думаю, «Шахтёр» сегодня заслуженно победил.
Это правда, у нас 14 очков преимущества. Но все должны понимать: ничего ещё не закончилось. Я всегда говорил, что мы будем фокусироваться на всех матчах, нас интересуют только победы. Мы очень уважаем «Динамо». После сегодняшнего выигрыша продолжим себя мотивировать на поединки с другими соперниками. Сейчас нужно, чтобы «горняки» ни в коем случае не расслабились, а с теми же амбициями работали на победу. Мы будем делать всё, чтобы так и было.
Не могу убегать от реальности: мы стали ближе к чемпионству. Однако пока это не подтверждено математически, мы будем выходить с амбициями, выигрывать постоянно. Мы не заглядываем далеко в будущее. Впереди у нас кубковый матч против команды, которую я очень уважаю, которая показывает красивый футбол. Сейчас мы сфокусируемся именно на этом», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтёра».
Португальца спросили, напоминает ли противостояние с «Динамо» по атмосфере и уровню футбола матчи «Порту» – «Бенфика».
«Да, недавно в Португалии как раз прошёл один из таких поединков. Три недели назад «Бенфика» играла с «Порту» на переполненной арене. Сегодня также пришло очень много людей, однако стадион был заполнен не весь. А футбол максимально красив, когда трибуны заполнены до отказа! Не хочу сейчас ошибиться в цифрах, но население Украины около 40 миллионов человек, правильно? И я спрашиваю сам себя: почему нет большей посещаемости? Прекрасно понимаю: страна сейчас переживает достаточно сложный момент. Но все мы – тренеры, игроки, журналисты – должны подумать, как привлечь больше людей на этот праздник. Футбол объединяет людей, это действительно праздник! Я не был здесь раньше, однако думаю, что сейчас в матчах «Шахтёра» с «Динамо» появилось больше уважения друг к другу, что делает футбол очень красивым. Люди приходят на стадион и на полтора часа забывают о проблемах, чувствуют себя довольными на этом празднике. Мы постараемся всем, что может зависеть от меня и от ФК «Шахтёр», привлекать как можно больше людей на стадион», — заявил специалист.