Источник: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру из-за серьёзной травмы, утверждает Record.
35-летний шведский форвард травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1, ДВ). По сведениям источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придётся восстанавливаться около девяти месяцев.
Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. В его активе 17 голов и 5 результативных передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.