«Барселона» возобновит переговоры с Месси о новом контракте в ближайшие дни

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, через несколько дней проведёт новый раунд переговоров с руководством сине-гранатовых о продлении контракта сына, утверждает Marca.
Стороны приступили к обсуждению условий нового соглашения в конце 2016 года и рассчитывают продолжить сотрудничество, но переговоры затянулись. Сейчас время работает в пользу футболиста, и президент клуба Хосеп Мария Бартомеу не хочет, чтобы вопрос оставался висеть в воздухе до лета. Кроме того, руководство сине-гранатовых надеется подбодрить звёздного игрока после вылета команды из Лиги чемпионов.
Текущее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.