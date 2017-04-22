Мата и Кэррик раскрыли прозвище Рашфорда после победного гола в Лиге Европы

19-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, гол которого в овертайме помог команде одержать победу над бельгийским «Андерлехтом» и выйти в полуфинал Лиги Европы, получил от партнёров по команде прозвище Kid — «парнишка» или «мальчишка». Именно так в своих «твитах» его назвали Майкл Кэррик и Хуан Мата.
Скорее всего, в оставшейся части сезона Рашфорд получит больше игрового времени вследствие серьёзной травмы колена у Златана Ибрагимовича. В чемпионате Англии «красные дьяволы» ведут борьбу за место в четвёрке, а в полуфинале Лиги Европы им предстоит сыграть с «Сельтой». Попадание в четвёрку в национальном первенстве даст команде путёвку в Лигу чемпионов, равно как и победа в Лиге Европы.