Дешам: «Ювентус» создан для победы в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил шансы «Ювентуса» преодолеть сопротивление «Монако» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов.
«Несмотря на то, что „Монако“ удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов, клубу всё же не хватает того класса, который есть у „Юве“, „Атлетико“ и „Реала“. Монегаски проводят отличную кампанию, но у них нет опыта, в отличие от „Ювентуса“. Кроме того, на стороне итальянцев также то, что второй матч пройдёт в Турине.
Сомневаюсь, что «Юве» недооценивает «Монако». «Ювентус» привык к испытаниям такого рода и создан для победы в Лиге чемпионов. Аллегри — один из лучших тактиков Европы. Он перестроил команду, сделал её более атакующей. В то же время интересно наблюдать, как в защите команды, у которой четверо нападающих, участвуют все без исключения футболисты», — приводит слова Дешама Sky Sport Italia.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Монако» — «Ювентус» состоится 3 мая.