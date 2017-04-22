Форчун: потеря Ибрагимовича очень серьёзна для «Манчестер Юнайтед»

39-летний южноафриканец Квинтон Форчун, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в 1999 — 2006 годах на позициях флангового полузащитника и крайнего защитника, прокомментировал травму колена нападающего «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича.
«Его будет очень сильно не хватать. Он участвовал во множестве голов команды — не только тех, которые сам забил или в которых отдал голевой пас. Мне жаль, что он получил такую травму. Он великолепно показывал себя в „Манчестер Юнайтед“.
Победа над «Челси» показала, что у нас есть другие игроки, способные проявлять себя в атаке, но будут и матчи, в которых нам очень сильно понадобится Златан. Помимо прочего, он вселяет в команду уверенность в себе. И хотя у тренера много вариантов на выбор, потеря Златана очень серьёзна", — приводит слова Форчуна Goal.