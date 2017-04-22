Единак: в России покажем, насколько сильна сборная Австралии

Полузащитник сборной Австралии Майл Единак поделился ожиданиями от Кубка Конфедераций 2017 года в России.
«Участие в крупном турнире — это всегда интересно и крайне полезно для развития команды. Кубок Конфедераций в России — шанс для нас сыграть минимум три матча против грандов мирового футбола и выиграть престижный международный турнир, а такая возможность выпадает нечасто. Кроме того, мы сможем акклиматизироваться и адаптироваться в России за год до старта чемпионата мира. Мы будем играть на стадионах чемпионата мира и сможем познакомиться с местной культурой, традициями и атмосферой, а это даст нам небольшое преимущество на ЧМ-2018.
Австралийский характер помогает нам успешно выступать на Кубке Конфедераций и преодолевать преграды на нашем пути – мы особенно сильны, когда сталкиваемся с серьёзным вызовом. В России покажем, насколько сильна Австралия», — приводит слова Единака официальный сайт ФИФА.