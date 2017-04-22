Жюли: Мбаппе останется в «Монако» ещё минимум на год

Экс-игрок «Монако» и «Барселоны» Людовик Жюли считает что нападающий Килиан Мбаппе не покинет монегасков летом 2017 года, несмотря на интерес со стороны европейских грандов. На 18-летнего Мбаппе претендуют, в частности, «ПСЖ», «Интер» и «Челси».
«У него контракт с „Монако“, и он останется в клубе ещё минимум на год. В этом плане монегаскам можно не волноваться. Он очень талантлив. В „Монако“ рады, что Мбаппе играет за них», — приводит слова Жюли Football Espana.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 23 матча в чемпионате Франции, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.