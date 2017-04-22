Ярмоленко: я не Тотти, чтобы играть роль свободного художника

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после поражения от «Шахтёра» (0:1) в матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги признал, что «горняков» уже можно поздравлять с чемпионством, а также рассказал о своей роли на поле. В таблице первенства «Шахтёр» занимает первое место и опережает идущих на втором месте динамовцев на 14 очков.
«Шахтёр» давно стал чемпионом – это не секрет. А мотивация для нас в том, что сегодня пришло столько болельщиков нас поддержать. Это главное. Будем стараться показывать качественный футбол, чтобы люди и в дальнейшем приходили на стадион и болели за нас.
Я не Тотти, чтобы играть роль свободного художника. Делаю то, что говорит тренерский штаб. А что касается креатива, то вы видели, каким количеством футболисты «Шахтёра» защищались. Найти какую-то лазейку было очень тяжело", — приводит слова Ярмоленко официальный сайт «Динамо».