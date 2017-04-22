Зане надеется забить «Арсеналу» в третьем матче за сезон

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с «Арсеналом» надеется забить «канонирам» в третьей игре в нынешнем сезоне.
21-летний немец поразил ворота «Арсенала» в двух предыдущих матчах и теперь рассчитывает отличиться на «Уэмбли» 23 апреля.
«Могу ли я забить снова? Надеюсь, что да. Мне понравились два моих матча с «Арсеналом» в этом сезоне, и я постараюсь, чтобы в моём активе было три гола в трёх матчах с ними.
Я с нетерпением жду игры на «Уэмбли». Это моя первая поездка туда, и все мне говорят, что это хороший стадион с отличной атмосферой, и с нами будут более 30 тысяч фанатов, создающих много шума. Поэтому я не могу дождаться матча», — приводит слова Зане официальный сайт «горожан».
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