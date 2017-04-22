«Урал» — «Зениту»: что там на новой арене с крышей?

Пресс-служба «Урала» выразила обеспокоенность по поводу условий проведения матча с «Зенитом» на стадионе «Крестовский» в 24-м туре российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский клуб в своём «твиттере» опубликовал прогноз погоды в Санкт-Петербурге в день игры с подписью: «Кстати, что там на новой арене с крышей?».
Матч «Зенит» — «Урал» станет первой официальной игрой на стадионе «Крестовский». Встреча начнётся сегодня, 22 апреля, в 14:00 по московскому времени.
После 23 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место, а «Урал» располагается на 10-й позиции.