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«Урал» — «Зениту»: что там на новой арене с крышей?

22 апреля 2017, суббота. 10:30. Футбол

Пресс-служба «Урала» выразила обеспокоенность по поводу условий проведения матча с «Зенитом» на стадионе «Крестовский» в 24-м туре российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский клуб в своём «твиттере» опубликовал прогноз погоды в Санкт-Петербурге в день игры с подписью: «Кстати, что там на новой арене с крышей?».

Матч «Зенит» — «Урал» станет первой официальной игрой на стадионе «Крестовский». Встреча начнётся сегодня,  22 апреля, в 14:00 по московскому времени.

После 23 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ третье место, а «Урал» располагается на 10-й позиции.

Источник: Твиттер-аккаунт ФК «Урал» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Урал Стадион «Крестовский»
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