Болельщики «Тоттенхэма» почтят память Эхиогу на 44-й минуте матча с «Челси»

Болельщики «Тоттенхэм Хотспур» на 44-й минуте полуфинального матча Кубка Англии с «Челси» намерены почтить память ушедшего из жизни Уго Эхиогу.
Эхиогу, занимавший пост тренера молодёжной команды «шпор», скончался в пятницу в возрасте 44 лет.
Дань памяти Эхиогу будет отдана и в преддверии матча, который состоится на стадионе «Уэмбли» в субботу.
Однако болельщики «шпор» призвали присоединиться к минуте аплодисментов и во время матча.
Уго Эхиогу ранее выступал в качестве футболиста за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и некоторые другие клубы, провёл несколько матчей в составе сборной Англии, три раза становился обладателем Кубка английской лиги. В «Тоттенхэме» он работал с командой U23.