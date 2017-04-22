Перес хочет совершить звёздный трансфер перед выборами президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет грядущим летом совершить трансфер звёздного игрока. Как пишет Goal, 70-летний функционер намерен впечатлить болельщиков «сливочных» перед выборами президента клуба, которые проходят раз в четыре года.
В 2013 году Перес после своего переизбрания на пост главы «Реала» совершил трансфер Гарета Бэйла за € 100 млн, а за четыре года до этого переманил в команду Криштиану Роналду, Кака, Хаби Алонсо и Карима Бензема.
Сообщается, что шорт-лист Переса на это летнее трансферное окно возглавляют форварды Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («Монако»), а также полузащитник «Челси» Эден Азар. Вне зависимости от того, будут ли у Переса соперники на выборах президента «Реала», он хочет видеть в клубе новую звезду.