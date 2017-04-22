«Локомотив» – «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В субботу, 22 апреля, в Москве на стадионе «Локомотив» состоится матч 24-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Амкар».
Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Амкар».
Встречу 22.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Ранее команды встречались друг с другом 27 раз. 12 раз победу праздновали футболисты «Локомотива», девять матчей завершились вничью, и шесть раз сильнее оказывались игроки «Амкара». Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года и завершилась вничью со счётом 0:0.
В таблице РФПЛ «Локомотив» (34 очка) располагается на пятой строчке, а «Амкар» (33) занимает восьмое место.