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Бурлак: «Рубин» очень хочет прервать неудачную серию, мы все переживаем

22 апреля 2017, суббота. 11:50. Футбол

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал об атмосфере в команде в преддверии гостевого матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Подопечные Хави Грасии не побеждают уже на протяжении шести игр подряд.

«Готовимся в штатном режиме. Понятно, что ситуация сейчас не очень хорошая, в психологическом плане в первую очередь. Очень долго не можем выиграть и это, естественно, давит. Мы все переживаем, общаемся на эту тему и очень хотим прервать эту неудачную серию. Соперник будет биться дома. Поддержка болельщиков всегда была в Самаре. Команда действительно на ходу. Осталось там не так много ребят, с которыми я играл, многие ушли, но лидер, наверное, сейчас — Сергей Корниленко. Против него тяжело играть, он хорошо цепляется за мяч. Будет очень тяжело, но мы едем, чтобы взять три очка.

Мы в долгу перед болельщиками. Я это уже говорил перед прошлой игрой. К сожалению, мы опять не выиграли. Естественно, это не может нас радовать, потому что мы все хотим что-то выигрывать, а не просто так играть. Конечно, это давит на нас. Сейчас все работают на максимуме и понимают, что мы упали очень низко и нам нужно подниматься. Ниже уже просто некуда. Нам нужно выиграть, сделать серию и закончить сезон положительно», — заявил Бурлак.

Источник: Официальный канал ФК "Рубин" на YouTube Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов ФК Рубин Сергей Корниленко Тарас Бурлак
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22 апреля 2017, суббота
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