«Бавария» – «Майнц»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В субботу, 22 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Майнц».
Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Майнц».
Ранее команды встречались друг с другом 21 раз. 15 раз победу праздновали футболисты «Баварии», два матча завершились вничью, и четыре раза сильнее оказывались игроки «Майнца». Последняя встреча между этими командами состоялась в декабре 2016 года и завершилась гостевой победой «Баварии» со счётом 3:1.
В таблице Бундеслиги «Бавария» (69 очков) располагается на первой строчке, а «Майнц» (32) занимает 15-е место.