Льорис: «Тоттенхэм» попытается выиграть что-нибудь до конца сезона

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис заявил, что лондонская команда надеется выиграть трофей в этом сезоне. После 32 матчей «шпоры» идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а также сыграют в полуфинале Кубка Англии.
«Мы попытаемся выиграть что-нибудь до конца сезона. Осталось два турнира. Выигрывать матчи — это одно, а выигрывать трофеи — совсем другое. В футболе трофеи зачастую выигрывают одни и те же клубы, и меня мотивируют их достижения», — сказал Льорис в интервью интернет-порталу Goal.