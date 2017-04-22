Инсинье подписал новый контракт с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье в субботу подписал новый контракт с неаполитанским клубом.
25-летний форвард продлил соглашение до 30 июня 2022 года, сообщает официальный «твиттер» итальянской команды. Предыдущий контракт истекал летом 2019 года.
Новый контракт был подписан на специальной пресс-конференции, на которой также присутствовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
Инсинье является воспитанником «Наполи», в составе которого он провёл 208 матчей, забил 45 мячей и сделал 47 голевых передач.
Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».