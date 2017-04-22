Конте доверит Аке место в стартовом составе «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что 22-летний защитник Натан Аке выйдет на поле в стартовом составе в сегодняшнем полуфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Итальянский специалист не сомневается, что молодой футболист сыграет на должном уровне.
Оба матча Аке за «Челси» после возвращения из аренды в «Борнмуте» были в Кубка Англии, и поскольку сегодня в составе не будет Гари Кэхилла, голландец сыграет слева в тройке центральных защитников.
«Он заслуживает этот шанс, потому что он всё это время демонстрировал отдачу и преданность. Он много и упорно работает. Он ведёт себя потрясающе. Он никогда ничего не говорил. Не надо забывать, что до этого в «Борнмуте» он играл в каждом матче, но он решил вернуться и остаться с нами, постараться работать вместе и помочь нам бороться за титул.
Это хороший футболист, и он готов воспользоваться этой возможностью. Он заслужил это, и я доверяю ему. Я без проблем принял это решение. В этой схеме Аке с его характеристиками без труда заменит Гари", — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм». Начало — в 19:15 мск.